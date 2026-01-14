خاص.. مصدر أمني يوضح حقيقة بدء انسحاب قوات التحالف من عين الأسد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانسحاب الرسمي لقوات التحالف من قاعدة عين الأسد مقرر في يوم 15 من الشهر الجاري (غداً الخميس)، إلا أن القوات بدأت منذ اليوم بتنفيذ إجراءات الخروج التدريجي".

وأضاف أن "ما يجري حالياً يُعد إجراءً طبيعياً يسبق موعد الانسحاب الرسمي، ولا توجد أي تطورات أمنية استثنائية رافقت عملية الانسحاب".

وأشار المصدر إلى أن "عملية الخروج تتم وفق جدول منسق مسبقاً، وبالتعاون مع القوات الأمنية العراقية".

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع على التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن بدء انسحاب القوات الأميركية والتحالف الدولي من قاعدة عين الأسد غربي العراق، بالتزامن مع بدأت الولايات المتحدة إجلاء عدد من جنودها من قاعدة العديد الجوية في قطر ومن عدة قواعد أخرى في المنطقة، تحسباً لاحتمال اندلاع صراع عسكري مع إيران على خلفية الاحتجاجات داخل البلاد، بحسب مصدرين مطلعين لموقع "أكسيوس".

وتأتي الخطوة بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب خيار توجيه ضربات لإيران رداً على ما وصفته مصادر أميركية بـ"القتل الجماعي" للمتظاهرين، وفي المقابل، هددت إيران بالرد عبر استهداف القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

واليوم أعلن مسؤول إيراني كبير أن بلاده حذرت جيرانها الذين يستضيفون قوات أميركية بأنهم عرضة للاستهداف إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على طهران.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن ثلاثة دبلوماسيين قالوا إن بعض الأفراد تلقوا توصية بمغادرة قاعدة العديد الأميركية في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على عملية إجلاء واسعة للقوات على غرار ما جرى في الساعات التي سبقت هجوماً صاروخياً إيرانياً في حزيران/ يونيو 2025.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الإيراني الكبير أن بلاده طلبت من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة "منع واشنطن من مهاجمة إيران".