خاص.. لا نقل لطائرات "أف 16" إلى خارج العراق

أفاد مصدر امني، يوم الخميس، بعدم صحة الأنباء المتواردة حول نقل طائرات "أف 16" لخارج العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للأنباء التي تم نشرها، بشأن نقل طائرات الـ F16 التابعة للقوة الجوية العراقية، من قاعدة بلد إلى أماكن خارج العراق".

يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام العربية، نشرت اليوم الخميس، أخبارا تفيد بنقل طائرات الـ"أف 16" العراقية، لمواقع خارج العراق، وبالتحديد للأردن، عبر اتفاق أميركي عراقي.