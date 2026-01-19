خاص.. لا تعزيزات جديدة إلى "عين الأسد"

شفق نيوز- الأنبار

كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن مباشرة قوات الفرقة الخاصة مهامها منذ اليوم الأول لاستلام قاعدة عين الأسد، إلى جانب قطعات الجيش المتواجدة داخل القاعدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس أركان الجيش أشرف بشكل مباشر على توزيع المهام بين الوحدات المختلفة.

وأوضح أن الأنباء المتداولة بشأن إرسال قوات خاصة إلى القاعدة اليوم، على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا غير صحيحة.

وأضاف المصدر، أن الحدود مؤمّنة بالكامل منذ ستة أشهر، وتتكون من أكثر من خمسة خطوط دفاعية، فضلاً عن وجود طيران مسيّر يعمل على مدار 24 ساعة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومراقبة التحركات.

وأعلنت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يوم أمس الأحد، إكمال عملية إخلاء كافة القواعد العسكرية والمقار القيادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكدة أن قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة أصبحتا تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية.

وكان الجيش العراقي، أعلن السبت الماضي، الإشراف على توزيع المهام الواجبات في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بعد الانسحاب الأميركي من القاعدة.