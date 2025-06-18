خاص.. طائرة مسيّرة قادمة من الكويت تنفذ استطلاعاً في أجواء جنوب العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء الخميس، بأن طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي انطلقت من الكويت واخترقت الأجواء العراقية، حيث نفذت استطلاعاً جوياً في مناطق جنوب البلاد، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة شوهدت عند الساعة 22:45 من مساء يوم الأربعاء، وهي تدخل المجال الجوي العراقي قادمة من جهة مخفر "الحكيم" الحدودي، ثم واصلت طريقها عبر "مخفر أبو موسى"، لتباشر بعد ذلك عملية استطلاع استمرت لنحو 10 دقائق في محيط القاعدة البحرية، ومنطقة بوكا، والطريق الحولي، وصولاً إلى سيطرة الشهيد ناطق (الغازية سابقاً).

وأضاف أن المعلومات الأولية الواردة من البحرية العراقية تشير إلى أن الطائرة تعود لقوات التحالف الدولي المتمركزة في الكويت.