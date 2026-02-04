خاص.. دفعة جديدة من سجناء داعش تخرج من الحسكة باتجاه العراق (صور)

شفق نيوز- دمشق

نقلت القوات الأميركية، صباح الأربعاء، دفعة جديدة من معتقلي تنظيم داعش من الحسكة إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان، تمهيداً لنقلهم للعراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن حافلات تقل عناصر من التنظيم رفقة مدرعات أميركية وسط تحليق للطيران المروحي الأمريكي عبرت الطريق الدولي (M4) جنوب القامشلي متجهة إلى قاعدة خراب الجير الأمريكية شرق المدينة.

وأضاف أن عملية نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق تجري بشكل يومي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قسد وقوات التحالف الدولي.

فيما أشار مصدر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لوكالة شفق نيوز، أن "قوات التحالف الدولي نقلت أكثر من 100 معتقل من تنظيم داعش من سجن الصناعة في الحسكة صباح اليوم إلى العراق".

وأوضح أن عدد "معتقلي داعش الذين تم اخراجهم من سجن الصناعة والشدادي في الحسكة تجاوز الألف معتقل خلال الأسبوع الماضي".

واشار المصدر إلى أنه "بداية يتم نقل السجناء إلى قاعدة خراب الجير القريبة من الحدود العراقية ولاحقا يتم ادخال سجناء التنظيم عبر دفعات وأعداد معينة إلى الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وأفادت وكالة رويترز، يوم الجمعة، بأن عمليات نقل معتقلي تنظيم داعش، من سوريا إلى العراق بواسطة القوات الأميركية شهدت تباطؤًا هذا الأسبوع.

أكد مسؤول عراقي للوكالة، أن من نُقلوا حتى الآن يشملون نحو 130 عراقيًا وما يقرب من 400 أجنبي، مشددًا على استمرار السعي لإقناع الدول باستعادة مواطنيها.

وأكد مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب جو كينت، يوم الثلاثاء الماضي، المضي في عملية نقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى السجون العراقية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، زار المسؤول الأميركي بغداد لدعم عملية نقل اولئك السجناء الذين وصفهم بـ"الخطرين"، وفقا لما نشره صباح اليوم على منصة "إكس".

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.