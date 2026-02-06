خاص.. تفاصيل نقل 2250 داعشياً إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، يوم الجمعة، أن عدد سجناء داعش الذين تم نقلهم من الأراضي السورية إلى العراق بلغ 2250 سجيناً، مبيناً أن العراق يتحمل مسؤوليتهم عن كل العالم، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً من جميع الدول.

وقال معن لوكالة شفق نيوز إن "عدد السجناء الذين تم نقلهم بلغ (2250) سجيناً، حيث جرت عملية نقلهم براً وجواً، وبتنسيق مباشر مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة بذلتها القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها".

وأوضح أن "السجناء ينتمون إلى جنسيات متعددة، من ضمنهم عراقيون وسوريون، إضافة إلى جنسيات أخرى"، مبيناً أنه "تم إيداعهم في مراكز احتجاز محصّنة، تتوفر فيها جميع إجراءات الحماية والأمن والسيطرة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة".

وبيّن أن "الحكومة العراقية كانت مستعدة للتعامل مع هذا العدد، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في درء الخطر عن العراق ودول العالم"، مؤكداً أن "تحمّل هذه المسؤولية الكبيرة يتطلب إسناداً وتعاوناً دولياً من جميع الدول المعنية".

وأشار إلى أن "القوات العراقية قادرة على تحمّل هذه المسؤولية بكفاءة عالية"، لافتاً إلى أن "العمل الجاري يعتمد على تخابر استخباري بحت، وأن التعاون مع السجناء خلال إجراءات التحقيق يحقق فائدة أمنية كبيرة، وقد يقود إلى كشف معلومات وتحقيقات مهمة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "لجنة عليا قد شُكّلت بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة باقي التشكيلات الأمنية ذات العلاقة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى ستتضمن إجراء تحقيقات أولية مع السجناء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللاحقة وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وأكد الفريق سعد معن، على "الدور الكبير والمحوري للسلطة القضائية العراقية في إدارة هذا الملف، مشيداً بجهودها وإجراءاتها القانونية"، مشيراً إلى أن "البيان الأخير الصادر عن القضاء وضع الأطر القانونية الواضحة للتعامل مع السجناء، بما يضمن سيادة القانون، وحفظ الحقوق، وتحقيق العدالة وفق الدستور العراقي، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة".

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.