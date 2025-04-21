خاص.. تفاصيل إحالة يحيى رسول إلى الإمرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بإحالة اللواء يحيى رسول إلى إمرة وزارة الدفاع، فيما أكد تكليف اللواء تحسين الخفاجي، لمنصب مدير دائرة الإعلام في الوزارة.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صدرت من رئاسة الوزراء ليلة يوم امس، بإحالة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، إلى إمرة وزارة الدفاع وعدم اسناده اي منصب في الوزارة".

وأضاف أن "الانباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن وجود تدخلات من قيادات أمنية في محاولة لإلغاء تنفيذ القرار غير صحيحة"، مبيناً أن "اللواء تحسين الخفاجي، تسلم قبل قليل منصب مدير دائرة الإعلام في وزارة الدفاع من اللواء يحيى رسول بشكل ودي ودون حصول أي اشكاليات".

وأشار المصدر، إلى أن "الشهر الأول من هذه السنة شهد تكليف تحسين الخفاجي، بمنصب مدير الدائرة اعلاه وانهاء تكليف يحيى رسول من منصب الناطق باسم القائد العام".