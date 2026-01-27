خاص.. بغداد تتسلم 300 إرهابي جديد من سجون سوريا والمحاكمة تشمل الأجانب

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الثلاثاء، عن تسلم العراق قرابة 300 من معتقلي داعش الذين تم نقلهم من سجون سوريا الى العراق.

واوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة العدل العراقية تسلمت قبل ايام قرابة 300 من معتقلي داعش الذين تم نقلهم من سوريا الى العراق وسيتم توزيعهم على السجون العراقية الخاصة بالمحكومين بقضايا الإرهاب والتي تخضع لاجراءات وتحصينات أمنية مشددة وموزعة على مناطق امنة ومستقرة".

وبحسب المصدر، فإن عدد معتقلي داعش في تصاعد على اعتبار أن عملية النقل مستمرة بين بغداد ودمشق، مبيناً ان المعتقلين المتورطين بجرائم ارهابية سيحاكمون وفق المادة 4 ارهاب ضمن القانون العراقي بما فيهم الارهابيين غير العراقيين وسيتم ابلاغ حكوماتهم بالامر لنقلهم الى دولهم مع التعهد بتنفيذ محكومياتهم هناك".

وعن مجموع النزلاء المودعين في السجون العراقية، كشف المصدر عن وجود قرابة 60 الف نزيل موزعين على عموم السجون التابعة لوزارة العدل، بينهم ما يزيد على 22 ألف محكوم بقضايا الارهاب في العراق، أغلبهم يحملون الجنسية العراقية مع بعض الأجانب.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم "داعش" وأخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة" تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب جو كينت، يوم الثلاثاء، بالمضي في عملية نقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى السجون العراقية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، زار المسؤول الأميركي بغداد لدعم عملية نقل اولئك السجناء الذين وصفهم بـ"الخطرين"، وفقا لما نشره صباح اليوم على منصة "إكس".