خاص.. الكشف عن هوية الضحايا الثلاث من التحالف الدولي خلال عملية أمنية في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، عن هويات جنود التحالف الدولي الثلاثة الذين قُتل أحدهم وأصيب الآخران بعملية أمنية في العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجنود الثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية وكانوا في عملية أمنية مشتركة خاصة مع قوات عراقية، لتتبع عناصر مهمة في تنظيم داعش الإرهابي في الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وأكد أن "العملية كانت مهمة وحققت أهدافها بقتل مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش بعد الاشتباك معهم، كما خلفت ضحية من جهاز مكافحة الإرهاب العراق والجنود الأمريكيين الثلاثة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عن مقتل أحد أفراد قوات التحالف في عملية ضد تنظيم داعش في العراق الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن قوات التحالف نفذت عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا في الفترة ما بين 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وفي السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضافت، أن أحد أفراد قوات التحالف قُتل وأصيب آخران خلال سبعة أيام من العمليات ضد تنظيم داعش في العراق.

وكان مصدر أمني في كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسقوط ضحية من جهاز مكافحة الإرهاب باشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم داعش، فيما قدّم رئيس الجهاز تعازيه لعائلة الضحية.

وأوضح المصدر أن "الاشتباكات أسفرت عن سقوط ضحية من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب فوج كركوك".