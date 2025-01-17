خاص.. العراق يعطي ضوءاً أخضر لتسلّم "جيش داعش المحتجز"

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني عراقي، يوم الجمعة، عن مباحثات جارية بين التحالف الدولي والحكومة العراقية تهدف إلى تسلّم عناصر تنظيم داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ونقلهم إلى العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق، في حال إتمامه، سيشمل نقل حوالي 2000 معتقل من عناصر التنظيم، جميعهم عراقيون، إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

كما أشار إلى خطة لنقل 900 عائلة شهرياً من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة، بالإضافة إلى 160 عائلة عراقية تقيم حالياً في مخيم الروج السوري.

وأكد المصدر أن العراق يتجه نحو المضي قدماً في هذا الاتفاق بالتنسيق مع التحالف الدولي، في إطار جهود تعزيز الأمن وإدارة ملف المعتقلين والعائدين من مناطق النزاع.

وتأتي المباحثات تزامناً مع جولة أجراها في المنطقة الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي شملت ايضاً العراق وسوريا لحسم ملف مقاتلي تنظيم داعش والمخيمات المرتبطة بهم.

وضمن الجولة، زار مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، الذي يضم مع مخيم الروج أكثر من 40 ألف نازح، كثير منهم على صلة بالتنظيم.

وأشار بيان القيادة الأمريكية إلى أن هذه المخيمات تشكل تهديداً بخلق جيل جديد من داعش ما لم تُبذل جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وأكد البيان وجود أكثر من 9000 معتقل من التنظيم من أكثر من 50 دولة محتجزين في مراكز تديرها قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما وصف بـ"جيش داعش" قيد الاحتجاز.

وأوضح الجنرال كوريلا أن القيادة المركزية الأمريكية تركز على دعم إعادة سكان مخيمي الهول والروج إلى بلدانهم الأصلية، كما تعمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي داعش إلى دولهم للبت النهائي في أمرهم.