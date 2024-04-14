خاص.. التحالف الدولي أسقط 30 صاروخاً ومسيرة إيرانية في الأجواء العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اعترض أكثر من 30 مسيرة وصاروخاً إيرانياً في الأجواء العراقية ليلة امس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا تصدت لعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل خلال مرورها عبر الأجواء العراقية".

وأضاف أن" أكثر من 30 طائرة مسيرة وصاروخا، تم إسقاطه في طريقها لأهدافها بلا خسائر بشرية".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية توضح بأن إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ تم عبر طائرات تابعة للتحالف لأن منظومات الدفاع الجوي يقتصر وجودها على القواعد والسفارة الأمريكية فقط".

وشنت إيران هجوما على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من شهر نيسان وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، ليلة أمس، بدوي انفجارات في أماكن متفرقة من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، دون معرفة طبيعتها، وسط أنباء عن اعتراض الدفاعات الجوية الأمريكية لصواريخ ومسيرات إيرانية خلال هجومها على إسرائيل.

كما قالت مصادر أمنية وشهود عيان، في بغداد والنجف وواسط والأنبار، إنهم سمعوا دوي انفجارات متعددة في الأجواء العراقية، دون معرفة التفاصيل.

وعلى صعيد مواز، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية والأمريكية تصاحبها طائرات للتزود بالوقود جوًا، عملت على صد هجوم المسيرات الانتحارية الإيرانية في سماء العراق.