توتر في البصرة بعد الانتخابات.. هجوم واشتباكات بين أنصار الخاسرين والفائزين (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

تعرض منزل مدير مكتب النائب عدي عواد التميمي في قضاء القرنة شمالي البصرة، فجر اليوم الخميس، إلى استهداف بإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة مسلحة، ما تسبب بأضرار مادية طالت مركبة كانت متوقفة داخل المنزل.

وقال مدير مكتب النائب، أحمد رياض المالكي، لوكالة شفق نيوز: إن "المجموعة التي هاجمت المنزل يُعتقد أنها تابعة للنائب الخاسر ضرغام المالكي، وإن الاعتداء جاء بعد سلسلة تهديدات ومحاولات سابقة نفذها السائق الشخصي لهذا النائب المدعو عباس عودة، لكننا نؤكد أن مثل هذه التصرفات لن تثنينا عن مواصلة العمل لخدمة أبناء البصرة".

وأضاف المالكي أن "الجهات الأمنية مطالبة باتخاذ موقف حازم وتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصاً في ظل ما تشهده الساحة من توترات عقب إعلان نتائج الانتخابات".

يشار إلى أن النائب عدي عواد تصدّر نتائج الانتخابات في البصرة بعد حصوله على 55,588 صوتاً.

في السياق، شهدت مدينة البصرة في وقت متأخر من ليلة الخميس اشتباكاً بين أنصار النائب الفائز قيصر الجوراني وحماية النائب الفائز علي شداد، وذلك أثناء احتفال الأول بفوزه في الانتخابات، ما أدى إلى وقوع إصابات نتيجة الضرب والاشتباك، ونقل اثنان من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "الاشتباك اندلع عندما اقترب عدد من جمهور النائب قيصر الجوراني من منزل النائب علي شداد خلال الاحتفال، مما أدى إلى توتر الموقف واستخدام أفراد حماية شداد إطلاق النار في الهواء لتفريق الحشود، قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الوضع".

وأضاف المصدر أن "الطرفين ينتميان إلى نفس العشيرة، وقد تدخل عدد من وجهائها لاحتواء الموقف ومنع تطوره، فيما باشرت القوات الأمنية بإجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث".