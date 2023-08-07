خارج الواجب.. ضابط يصيب 3 أشخاص والسبب "مشكلة قديمة" في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص نتيجة إطلاق نار من قبل ضابط رفيع في الجيش العراقي، ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين 3 أشخاص وضابط برتبة رائد في الجيش العراقي، حيث قام الأخير بإطلاق النار على الأشخاص الثلاثة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة، ولاذ بالفرار".

وأضاف المصدر، أن "المشاجرة تعود لمشكلات قديمة بين الطرفين لم تعرف أسبابها بعد"، لافتاً إلى أن "الضابط كان بالاستراحة".