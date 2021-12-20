حيطة وحذر وانتشار أمني غربي العراق بالتزامن مع عاصفة ترابية

شفق نيوز/ أعدت القوات الامنية في قضاء الرطبة أقصى غربي محافظة الأنبار، يوم الاثنين، خطة احترازية استعداداً لأي خطر متوقع جراء العاصفة الترابية التي ضربت المدينة.

وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي لوكالة شفق نيوز، إنه "فور وصول العاصفة الترابية إلى المناطق الصحراوية المحيطة بالقضاء، تم توجيه قوات الشرطة والجيش، بالانتشار بشكل أوسع عند مداخل المدينة ومخارجها، وخاصة المناطق النائية والقرى التابعة للرطبة".

وبين أن "الاجراء جاء للحيطة والحذر من اي خطر متوقع، كوننا اعتدنا على ان تنظيم داعش يحاول دائماً استغلال سوء الاحوال الجوية، وغيرها من الأمور التي قد تربك العناصر الأمنية".

وأكد الدليمي، أن "قوات الجيش تنفذ الان جولة أمنية استطلاعية للمناطق الصحراوية القريبة من المناطق السكنية، لمنع تسلل الإرهابيين او تنفيذهم لاي عملية خرق أمني".

ودعا سكان الرطبة وضواحيها وخاصة رعاة الأغنام الى "عدم محاولة الوصول إلى المناطق الصحراوية، لحين تحسن الأجواء"، مؤكداً، أنه "تم تبليغ الأجهزة الأمنية بمنع السماح لهم بالعبور وعلى الجميع التعاون بهدف الحفاظ على سلامتهم".