"حوض ماء" يبتلع طفلة وإصابة 12 شخصاً بحوادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الإثنين، بغرق طفلة وإصابة 12 شخصاً بـ3 حوادث سير في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقت حتى الموت في وعاء بلاستيكي داخل حمام منزل عائلتها في قرية سراجق التابعة لقضاء المنصورية شمال شرقي محافظة ديالى".

واشار المصدر الى "اصابة 12 شخصاً بـ3 حوادث سير خلال ساعات في مناطق متفرقة من محافظة ديالى أبرزها طريق بغداد-ديالى وطريق بعقوبة - المقدادية وطريق جلولاء".