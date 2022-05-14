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حوض ماء وباب منزل ينهيان حياة ثلاثة اطفال في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-05-14T08:09:29+0000
حوض ماء وباب منزل ينهيان حياة ثلاثة اطفال في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في نينوى وواسط، اليوم السبت، بغرق طفلين في حوض ماء ومصرع طفلة اثر سقوط باب منزلها بحادثين متفرقين بالمحافظتين، في وقت اعتقلت قوات الامن لصوص ومتهمين بتجارة المخدرات في الموصل والعاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "طفلين لقيا مصرعهما، اليوم، غرقاً داخل حوض لخزن المياه في قرية خراب العاشق، التابعة لناحية زمار، شمال غربي الموصل، لا تتجاوز اعمارهما سن التاسعة".

وأضاف المصدر، أن "عمق الحوض يصل لأكثر من 3 أمتار ولم ينتبه احد لسقوطهما حتى عثر عليهما جثتين هامدتين"، مبيناً أن "قوة امنية نقلت جثتي الضحيتين الى المستشفى فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته واسبابه".

وفي واسط، قال مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، إن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لقيت مصرعها، اليوم، بسبب كسور في الجمجمة جراء سقوط باب منزل خارجي عليها في منطقة "الدير" ضمن قضاء العزيزية شمالي المحافظة.

على الصعيد الامني، قالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم القبض على (3) متهمين وضبط بحوزتهم (1000) الف حبة مخدرة في نينوى".

وفي بغداد، اشار البيان الى "القبض على متهم بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من داخل خزنة حديدية لدور أحد المواطنين في بغداد"، مؤكداً أنه "اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا لينالوا جزائهم العادل".

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