حوت وصعقة ورصاص منفلت.. ذي قار تستيقظ على حوادث عدة

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، يوم السبت، حوادث عدة، بينها وفاة نزيل داخل سجن "الحوت"، وإصابة شخص إثر مشاجرة مسلحة، ومصرع شاب نتيجة صعقة كهربائية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً من أهالي محافظة صلاح الدين في الأربعينيات من عمره، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) دون معرفة سبب الوفاة"، لافتاً إلى أن "النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "شجاراً مسلحاً اندلع بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بالأسلحة النارية، بين طرفين بسبب خلافات سابقة وأدى لإصابة شخص بجروح بليغة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفت المصدر، إلى أن "شاباً في العشرينيات من عمره توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية، بسبب (ماطور ماء) داخل منزله في ناحية ميسلون أقصى شمالي محافظة ذي قار".