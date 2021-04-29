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"حوت ذي قار" يبتلع نزيلا "إرهابيا" ومقتل شخص بنزاع وتسجيل محاولة انتحار

Category: أمـن

Date: 2021-04-29T12:09:10+0000
"حوت ذي قار" يبتلع نزيلا "إرهابيا" ومقتل شخص بنزاع وتسجيل محاولة انتحار

شفق نيوز / شهدت ذي قار، يوم الخميس، تسجيل ثاني حالة وفاة داخل سجن الناصرية المركزي خلال الـ 24 الساعة الماضية، فيما فشلت محاولة انتحار فتاة، بينما قتل وأصيب آخر إثر نزاع عشائري في الشطرة.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "سجينا من أهالي العاصمة بغداد ويبلغ من العمر 41 عاما، محكوم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأوضح المصدر أن "المدان توفي بسبب التهاب رئوي حاد"، لافتا إلى أن "هذه الحالة الثانية التي تسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية".

من جانب آخر، أضاف المصدر، أن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، أقدمت ظهر اليوم، على الانتحار من خلال تناول مادة سامة، بسبب خلافات مع زوجها البالغ من العمر 17 عاما".

وأشار إلى أن "محاولة انتحار الفتاة باءت بالفشل بعد التدخل الطبي وإنقاذها".

وعلى صعيد آخر، نوه المصدر، إلى أن "خلافا عشائريا في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وتحديدا في قرية بني زيد، انتهى بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة".

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