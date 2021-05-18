سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حوت" الناصرية يبتلع نزيلا أنبارياً محكوماً بالأعدام وجرحى في حادث جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-18T08:11:48+0000
"حوت" الناصرية يبتلع نزيلا أنبارياً محكوماً بالأعدام وجرحى في حادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثاني حالة وفاة داخل سجن الناصرية المركزي خلال الـ24 الساعة الماضية.

وذكر المصدر لـ"شفق نيوز"، أن " سجينا من محافظة الأنبار يبلغ من العمر 44 عاما محكوم بالإعدام شنقا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن " السجين تعرض لفشل كلوي وأدى لوفاته"، لافتا إلى أن " هذه الحالة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية ".

وعلى صعيد آخر سقطت عجلة من أعلى جسر الشامية المعلق الرابط بين محافظتي النجف والديوانية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أدى إلى تسجيل ٤ اصابات واضرار كبيرة لحقت في العجلة.

related

اغتيال مدير مكتب برلماني وانتشال 10 جثث متفحمة من مقر "بدر" جنوبي العراق

Date: 2019-10-25 22:01:20
اغتيال مدير مكتب برلماني وانتشال 10 جثث متفحمة من مقر "بدر" جنوبي العراق

توافد المحتجين لساحات الاعتصام بثلاث محافظات بغياب "القبعات الزرق"

Date: 2020-02-08 09:46:27
توافد المحتجين لساحات الاعتصام بثلاث محافظات بغياب "القبعات الزرق"

في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Date: 2021-04-05 17:50:12
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

امرأة ثلاثينية ترتكب جريمة مروعة وتنتحر جنوبي العراق

Date: 2021-05-17 11:15:44
امرأة ثلاثينية ترتكب جريمة مروعة وتنتحر جنوبي العراق

محاولات إغتيال جديدة تطال ناشطين بإحتجاجات العراق

Date: 2020-12-05 05:23:00
محاولات إغتيال جديدة تطال ناشطين بإحتجاجات العراق

النجف.. رجل يفجر رأس زوجته بالنار بسبب خلاف وانتحار فتاة عشرينية

Date: 2021-04-19 20:00:08
النجف.. رجل يفجر رأس زوجته بالنار بسبب خلاف وانتحار فتاة عشرينية

صور.. الدفاع المدني يعيد الحياة لـ 3 مواطنين وينتشل جثة رابع بالديوانية

Date: 2020-12-09 19:31:35
صور.. الدفاع المدني يعيد الحياة لـ 3 مواطنين وينتشل جثة رابع بالديوانية

خلال أقل من ساعتين.. تسجيل ثاني حالة انتحار في العراق

Date: 2021-03-08 16:39:50
خلال أقل من ساعتين.. تسجيل ثاني حالة انتحار في العراق