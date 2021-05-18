"حوت" الناصرية يبتلع نزيلا أنبارياً محكوماً بالأعدام وجرحى في حادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثاني حالة وفاة داخل سجن الناصرية المركزي خلال الـ24 الساعة الماضية.

وذكر المصدر لـ"شفق نيوز"، أن " سجينا من محافظة الأنبار يبلغ من العمر 44 عاما محكوم بالإعدام شنقا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن " السجين تعرض لفشل كلوي وأدى لوفاته"، لافتا إلى أن " هذه الحالة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية ".

وعلى صعيد آخر سقطت عجلة من أعلى جسر الشامية المعلق الرابط بين محافظتي النجف والديوانية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أدى إلى تسجيل ٤ اصابات واضرار كبيرة لحقت في العجلة.