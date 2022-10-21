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"حوت الناصرية" يبتلع نزيلا محكوما بالإعدام واطلاق نار خاطئ يصيب شخصين

Category: أمـن

Date: 2022-10-21T21:01:27+0000
"حوت الناصرية" يبتلع نزيلا محكوما بالإعدام واطلاق نار خاطئ يصيب شخصين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي العاصمة بغداد / البلديات ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد وفقا لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، ان "سبب وفاة النزيل هو لإصابته بمرض فقر الدم الحاد".

وفي الاثناء، قام شخص بإطلاق النار بالخطأ من سلاح نوع (مسدس) كان بحوزته داخل محل لبيع الأسماك بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية، وأدى الحادث لاصابة شخصين اثنين بجروح، حيث نقلهم للمشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة.

وانفجرت رمانة يدوية القاها شخص مجهول على منزل بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ثم لاذ بالفرار، مما تسببت باضرار مادية كبيرة في المنزل، حيث فتحت الأجهزة الامنية تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته.

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