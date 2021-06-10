"حوت" الناصرية يبتلع نزيلاً آخر محكوماً بـ140 سنة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة نزيل آخر في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، كان محكوما بالسجن 140 عاماً.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "النزيل (ع.م.ي) تولد 1955 في الناصرية، توفي مساء اليوم في السجن المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أنه "محكوم بالسجن 140سنة".

وأضاف أن "المتوفى كان قد سجن وفق مواد قانونية مختلفة من بينها المادة 315، والمادة 289، من قانون العقوبات، وتم إلقاء القبض عليه 2015".

وأبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، (ربة بيت)، في مدينة الناصرية، حاولت الانتحار مساء اليوم، بواسطة موس حلاقة عبر قطع وريد اليد اليمنى".