سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حوت" الناصرية يبتلع نزيلاً آخر محكوماً بـ140 سنة

Category: أمـن

Date: 2021-06-10T20:21:29+0000
"حوت" الناصرية يبتلع نزيلاً آخر محكوماً بـ140 سنة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة نزيل آخر في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، كان محكوما بالسجن 140 عاماً.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "النزيل (ع.م.ي) تولد 1955 في الناصرية، توفي مساء اليوم في السجن المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أنه "محكوم بالسجن 140سنة".

وأضاف أن "المتوفى  كان قد سجن وفق مواد قانونية مختلفة من بينها المادة 315، والمادة 289، من قانون العقوبات، وتم إلقاء القبض عليه 2015".

وأبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، (ربة بيت)، في مدينة الناصرية، حاولت الانتحار مساء اليوم، بواسطة موس حلاقة عبر قطع وريد اليد اليمنى".

related

وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

Date: 2020-03-04 09:59:32
وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

"حوت" الناصرية و"فاو" البصرة.. حماية الموقعين أساس جولة العمليات المشتركة

Date: 2021-06-02 16:33:06
"حوت" الناصرية و"فاو" البصرة.. حماية الموقعين أساس جولة العمليات المشتركة

حوت الناصرية يبتلع ثالث نزيل محكوم بالاعدام خلال 4 ايام

Date: 2021-05-22 10:19:42
حوت الناصرية يبتلع ثالث نزيل محكوم بالاعدام خلال 4 ايام

"حوت الناصرية" يبتلع سجينا محكوما بالاعدام عمره 45 عاما

Date: 2021-04-28 12:53:04
"حوت الناصرية" يبتلع سجينا محكوما بالاعدام عمره 45 عاما

وفاة سجين موصلي في الحوت "بظروف غامضة"

Date: 2021-05-27 06:57:17
وفاة سجين موصلي في الحوت "بظروف غامضة"

بغداد.. محاولة انتحار فاشلة واعتقال مطلوبين بالتزوير والسرقة

Date: 2021-05-10 07:14:21
بغداد.. محاولة انتحار فاشلة واعتقال مطلوبين بالتزوير والسرقة

الزاملي: داعش يخطط لتهريب 10 الاف عنصر بينهم قادة من سجن جنوبي العراق

Date: 2019-08-21 15:02:46
الزاملي: داعش يخطط لتهريب 10 الاف عنصر بينهم قادة من سجن جنوبي العراق

"التدرن" ينهي حياة محكوم بالإعدام مرتين في سجن "الحوت" بالناصرية

Date: 2021-05-28 09:08:38
"التدرن" ينهي حياة محكوم بالإعدام مرتين في سجن "الحوت" بالناصرية