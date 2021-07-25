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"حوت الناصرية" يبتلع سجينا من الفلوجة .. و تفجير يستهدف عجلة ناشط

Category: أمـن

Date: 2021-07-25T09:02:53+0000
"حوت الناصرية" يبتلع سجينا من الفلوجة .. و تفجير يستهدف عجلة ناشط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في سجن الناصرية المركزي، فيما استهدف مسلحون منزل ناشط مدني شرقي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً يبلغ من العمر 29 عاماً من سكنة الفلوجة بمحافظة الأنبار ومحكوم بالإعدام شنقاً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لإدانته بجرائم ارهابية توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن " سبب وفاة السجين لإصابته بمرض التدرن"، مشيراً إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي الشأن الأمني، ذكر المصدر، أن "عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة ام حرگوص بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مستهدفة منزل الناشط المدني زين العابدين ناظم من مواليد 2000"، مبيناً أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل وكذلك العجلة التي تعود للناشط المستهدف".

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