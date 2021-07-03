سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حوت الناصرية" يبتلع سجينا مدانا بالإرهاب ومحكوما بالإعدام

Category: أمـن

Date: 2021-07-03T11:51:55+0000
"حوت الناصرية" يبتلع سجينا مدانا بالإرهاب ومحكوما بالإعدام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي، إضافة إلى شاب بصعقة كهربائية وسط الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " نزيلا يبلغ من العمر 42 عاما من اهالي العاصمة بغداد ومحكوما بالإعدام شنقا لإدانته بقضايا ارهابية وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أن " سبب الوفاة هو نتيجة إصابته بمرض التدرن".

وأضاف المصدر، أن" شابا من مواليد 2002 لقي مصرعه بمنطقة حي المعلمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء محاولته سحب سلك مولد كهربائي لمنزله ".

related

"حوت" الناصرية يبتلع نزيلين مدانين بالإرهاب ومحكومين بالإعدام

Date: 2021-06-06 10:27:19
"حوت" الناصرية يبتلع نزيلين مدانين بالإرهاب ومحكومين بالإعدام

"التدرن" ينهي حياة محكوم بالإعدام مرتين في سجن "الحوت" بالناصرية

Date: 2021-05-28 09:08:38
"التدرن" ينهي حياة محكوم بالإعدام مرتين في سجن "الحوت" بالناصرية

خلال أقلّ من أسبوع.. "حوت الناصرية" يبتلع "إرهابيا" آخر محكوما بالأعدام

Date: 2021-03-26 08:24:55
خلال أقلّ من أسبوع.. "حوت الناصرية" يبتلع "إرهابيا" آخر محكوما بالأعدام

تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

Date: 2021-03-03 11:53:31
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

Date: 2021-05-05 10:42:21
"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

العراق يعدم ستة مدانين بقضايا إرهاب

Date: 2021-02-09 11:30:13
العراق يعدم ستة مدانين بقضايا إرهاب

بينهم "إرهابي" وآخر محكوم بالإعدام.. وفاة نزلاء جدد في أكبر سجون العراق

Date: 2021-06-23 20:33:32
بينهم "إرهابي" وآخر محكوم بالإعدام.. وفاة نزلاء جدد في أكبر سجون العراق

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-03-25 20:44:37
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار