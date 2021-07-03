"حوت الناصرية" يبتلع سجينا مدانا بالإرهاب ومحكوما بالإعدام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي، إضافة إلى شاب بصعقة كهربائية وسط الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " نزيلا يبلغ من العمر 42 عاما من اهالي العاصمة بغداد ومحكوما بالإعدام شنقا لإدانته بقضايا ارهابية وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أن " سبب الوفاة هو نتيجة إصابته بمرض التدرن".

وأضاف المصدر، أن" شابا من مواليد 2002 لقي مصرعه بمنطقة حي المعلمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء محاولته سحب سلك مولد كهربائي لمنزله ".