"حوت الناصرية" يبتلع سجيناً محكوماً بالمؤبد وإصابات في حادث سير ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزيلاً يبلغ من العمر 24 عاما توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة إصابته بعارض صحي لم يسعفه لنقله إلى المشفى التركي في المحافظة لغرض معالجته".

وبين المصدر، ان " النزيل محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، كما ان" قوة امنية عثرت على رمانة يدوية (روسية الصنع) سقطت من سقف إحدى البسطيات أثناء رفع التجاوزات في سوق هرج وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا إلى ان " الرمانة كانت تحتوي على صاعق تفجير".

في غضون ذلك أُصيب أربعة أشخاص نتيجة حادث سير مروع ناجم عن اصطدام عجلتين و صعودهما على السياج الأمني بالقرب من موقع مرور الرستمية في بغداد، وفقا لمصدر أمني.