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"حوت الناصرية" يبتلع سجينا محكوما بالاعدام عمره 45 عاما

Category: أمـن

Date: 2021-04-28T12:53:04+0000
"حوت الناصرية" يبتلع سجينا محكوما بالاعدام عمره 45 عاما

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بوفاة نزيل محكوم وفق المادة (4 ارهاب) في سجن الناصرية المركزي، فيما تم انتشال جثة طفل غرق من أحد الأنهار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 45 عاما، محكوماً بالإعدام شنقا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، لإصابته بوعكة صحية".

من جانب اخر، اشار المصدر الى ان "قوة أمنية عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، غرق في نهر الوفاء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتم نقل جثته الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغاً بغرق طفل في نهر الوفاء، وبعد البحث تم العثور على جثته.

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