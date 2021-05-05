"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي، فيما وقع نزاع مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن" نزيلا من محافظة الأنبار يبلغ من العمر 60 عاما محكوما بالإعدام توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن " سبب الوفاة يعود لاصابة السجين بنوبة قلبية".

وفي جانب آخر، "أقدم مجهولون على حرق عجلة صالون في ناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن" المدعي يطلب الشكوى ضد مجهولين حين التعرف عليه".

وتابع المصدر، أن" قوة أمنية سيطرت على مشاجرة في النصر شمالي المحافظة بسبب خلاف على ارض زراعية"، مؤكدا أن " المشاجرة انتهت باصابة أحد الأطراف بجروح بليغة".