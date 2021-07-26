"حوت الناصرية" يبتلع ثالث نزيل خلال 4 أيام

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عددا من الحوادث الأمنية في المحافظة بينها وفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي من اهالي العاصمة بغداد، وهو الثالث خلال اربعة أيام.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، أقدمت على الانتحار بحرق نفسها بمادة النفط في حي السبل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، لكن ذويها تمكنوا من إنقاذها من خلال نقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

واشار الى أن "نزيلا يبلغ من العمر 53 عاما من اهالي العاصمة محكوم بالإعدام شنقا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة إصابته بعارض صحي مفاجئ، وتم نقله إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية له".

وتابع المصدر، أن "رجلا في الستينات من عمره لقي مصرعه في نهر بإحدى قرى قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"، مشيرا الى ان "قوة أمنية قامت بانتشال الجثة ونقلها للطب العدلي، الا ان هناك شكوكاً تحوم حول وفاته حيث يُرجح أن الموضوع حادث جنائي".

وفي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار أيضا، لقي طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات مصرعه غرقاً في إحدى قرى القضاء، أثناء محاولة تعلمه السباحة.