"حوت" الناصرية و"فاو" البصرة.. حماية الموقعين أساس جولة العمليات المشتركة

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، عن أبرز ما اتخذ من قرارات أمنية خلال زيارتين أجريت لمحافظتي البصرة وذي قار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة التي أجريت لسجن الناصرية المركزي (الحوت) شملت لقاء مدير السجن وأفواج الحماية المكلفة بتأمين السجن".

وأوضح الشمري، أن "الإجراءات الأمنية المتبعة فيما يخص أطواق الحماية للسجن جيدة، وذلك بعد أن جرى فحص جميع الخطوط الأمنية، وتم التنسيق بين إدارة السجن وأفواج الحماية على تذليل العقبات التي تواجههم".

في البصرة، أشار نائب قائد العمليات المشتركة، إلى "تعزيز قيادة العمليات هناك بسرية آلية من الشرطة الاتحادية، وفوج من الرد السريع لحماية ميناء الفاو، فضلا عن التوجيه بتحديث الخطط الأمنية المتبعة بالمحافظة".