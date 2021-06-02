سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حوت" الناصرية و"فاو" البصرة.. حماية الموقعين أساس جولة العمليات المشتركة

Category: أمـن

Date: 2021-06-02T16:33:06+0000
"حوت" الناصرية و"فاو" البصرة.. حماية الموقعين أساس جولة العمليات المشتركة

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، عن أبرز ما اتخذ من قرارات أمنية خلال زيارتين أجريت لمحافظتي البصرة وذي قار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة التي أجريت لسجن الناصرية المركزي (الحوت) شملت لقاء مدير السجن وأفواج الحماية المكلفة بتأمين السجن".

وأوضح الشمري، أن "الإجراءات الأمنية المتبعة فيما يخص أطواق الحماية للسجن جيدة، وذلك بعد أن جرى فحص جميع الخطوط الأمنية، وتم التنسيق بين إدارة السجن وأفواج الحماية على تذليل العقبات التي تواجههم".

في البصرة، أشار نائب قائد العمليات المشتركة، إلى "تعزيز قيادة العمليات هناك بسرية آلية من الشرطة الاتحادية، وفوج من الرد السريع لحماية ميناء الفاو، فضلا عن التوجيه بتحديث الخطط الأمنية المتبعة بالمحافظة".

related

وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

Date: 2020-03-04 09:59:32
وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة

Date: 2020-10-09 08:32:49
بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة

متهم "خطير" يصيب منتسبين بالأمن بقنابل وينتحر باحداها جنوبي العراق

Date: 2020-09-22 11:57:10
متهم "خطير" يصيب منتسبين بالأمن بقنابل وينتحر باحداها جنوبي العراق

إصابة شخص بهجوم وانتحار شاب عشريني وتفكيك شبكة للمخدرات في حوادث بالبصرة

Date: 2021-03-10 07:34:04
إصابة شخص بهجوم وانتحار شاب عشريني وتفكيك شبكة للمخدرات في حوادث بالبصرة

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى الحكومي بالبصرة بوفاة 3 عمال

Date: 2020-07-25 13:16:12
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى الحكومي بالبصرة بوفاة 3 عمال

البصرة.. اعتقال 13 مطلوبا و7 متهمين ومصادرة أسلحة "غير مرخصة"

Date: 2021-05-31 06:48:19
البصرة.. اعتقال 13 مطلوبا و7 متهمين ومصادرة أسلحة "غير مرخصة"

في البصرة .. تسليب شخص 50 مليون دينار اثناء خروجه من صيرفة

Date: 2020-05-31 15:06:38
في البصرة .. تسليب شخص 50 مليون دينار اثناء خروجه من صيرفة

على خلفية موجة الاغتيالات.. الكاظمي يصل البصرة برفقة قادة الأمن

Date: 2020-08-22 16:41:59
على خلفية موجة الاغتيالات.. الكاظمي يصل البصرة برفقة قادة الأمن