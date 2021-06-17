حوت العراق يسبق حكم الإعدام ويأتي على "ابو سوده" وأنباري سبعيني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة لنزيلين محكومين بالإعدام داخل سجن الناصرية المركزي المعروف بسجن الحوت.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النزيل الأول في الثلاثينيات من عمره يدعى (ابو سوده)، محكوم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت توفي داخل سجن الناصرية المركزي"، لافتا إلى أن "ابو سوده وهو سجين معروف هناك مصاب بفقر الدم الحاد".

وأضاف، أن "نزيلا آخر من أهالي الأنبار في السبعينيات من عمره توفي داخل سجن الناصرية المركزي بسبب جلطة قلبية"، مبينا أن "الأنباري محكوم عليه بالإعدام ايضاً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وسجّل سجن "الحوت" منذ بداية العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النزلاء المتوفين في ظروف غامضة.

يضمّ السجن نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، منذ سنوات.