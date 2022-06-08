سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حوت" العراق يبتلع محكومين اثنين بالإعدام وأخر بالمؤبد خلال 24 ساعة

Category: أمـن

Date: 2022-06-08T11:56:31+0000
"حوت" العراق يبتلع محكومين اثنين بالإعدام وأخر بالمؤبد خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل ثلاث وفيات داخل سجن الناصرية المركزي "الحوت" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اثنين من السجناء من اهالي صلاح الدين محكوم عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت لإدانتهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى ان "السجين الثالث المتوفى هو من اهالي محافظة ذي قار ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين وفق المادة 4 ارهاب، والمادة 421 من قانون العقوبات العراقي ".

وبين المصدر، ان "أسباب الوفاة لم يتم معرفتها لغاية الآن، فيما تم نقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وبحث سبب الوفاة".

ويقع سجن "الحوت" في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، ويلقبه مراقبون بأنه السجن العراقي "صاحب الصيت السيئ".

وسجل سجن "الحوت" ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النزلاء المتوفّين في ظروف غامضة، عادة ما تسجل بسبب الأمراض والإهمال الصحي.

related

حوت العراق يسبق حكم الإعدام ويأتي على "ابو سوده" وأنباري سبعيني

Date: 2021-06-17 09:37:35
حوت العراق يسبق حكم الإعدام ويأتي على "ابو سوده" وأنباري سبعيني

الموت يخطف سجيناً جديداً محكوماً بالإعدام بحوت الناصرية

Date: 2021-07-05 08:05:24
الموت يخطف سجيناً جديداً محكوماً بالإعدام بحوت الناصرية

بينهم "إرهابي" وآخر محكوم بالإعدام.. وفاة نزلاء جدد في أكبر سجون العراق

Date: 2021-06-23 20:33:32
بينهم "إرهابي" وآخر محكوم بالإعدام.. وفاة نزلاء جدد في أكبر سجون العراق

التدرن يخطف عسكرياً عراقياً سابقاً في سجن الحوت

Date: 2022-04-07 17:18:40
التدرن يخطف عسكرياً عراقياً سابقاً في سجن الحوت

سجن الحوت.. وفاة نزيل محكوم بالإعدام نتيجة عارض صحي

Date: 2022-05-12 14:26:42
سجن الحوت.. وفاة نزيل محكوم بالإعدام نتيجة عارض صحي

"حوت الناصرية" يبتلع سجينا مدانا بالإرهاب ومحكوما بالإعدام

Date: 2021-07-03 11:51:55
"حوت الناصرية" يبتلع سجينا مدانا بالإرهاب ومحكوما بالإعدام

"التدرن" و "وعكة صحية" يجهزان على نزيلين قبل اعدامهما في سجن الحوت

Date: 2021-12-31 15:05:01
"التدرن" و "وعكة صحية" يجهزان على نزيلين قبل اعدامهما في سجن الحوت

سجن الحوت.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بتفجيرات في الناصرية وكربلاء

Date: 2021-12-14 11:57:33
سجن الحوت.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بتفجيرات في الناصرية وكربلاء