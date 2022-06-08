"حوت" العراق يبتلع محكومين اثنين بالإعدام وأخر بالمؤبد خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل ثلاث وفيات داخل سجن الناصرية المركزي "الحوت" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اثنين من السجناء من اهالي صلاح الدين محكوم عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت لإدانتهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى ان "السجين الثالث المتوفى هو من اهالي محافظة ذي قار ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين وفق المادة 4 ارهاب، والمادة 421 من قانون العقوبات العراقي ".

وبين المصدر، ان "أسباب الوفاة لم يتم معرفتها لغاية الآن، فيما تم نقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وبحث سبب الوفاة".

ويقع سجن "الحوت" في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، ويلقبه مراقبون بأنه السجن العراقي "صاحب الصيت السيئ".

وسجل سجن "الحوت" ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النزلاء المتوفّين في ظروف غامضة، عادة ما تسجل بسبب الأمراض والإهمال الصحي.