حوادث مروعة في ثلاث محافظات.. مصرع عامل وجثة مقطعة وسيارة تقتحم صيدلية

شفق نيوز/ افاد مصدر في مصفى بيجي ضمن محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بمصرع عامل وإصابة اثنين آخرين بعد سقوطهم في خزان نفطي كبير في المصفى شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة عمال كانوا يعملون في إعداد خزان نفطي كبير لصالح مصفى بيجي، وأثناء العمل سقط الثلاثة من أعلى الخزان إلى وسطه ما أسفر عن وفاة أحدهم وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "الشاب توفي لحظة سقوطه في الخزان وتسبب عنه تكسر عظام العمود الفقري، وإصابة الآخرين خطيرة وهم يتلقون العلاج في مستشفى قضاء بيجي"، مبيناً أن "الجثة نقلت الى الطب العدلي وان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة".

وفي من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، اقتحمت سيارة مسرعة، إحدى الصيدليات وسط المدينة.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة مسرعة تعود لأحد المواطنين، انحرفت عن الطريق، واقتحمت إحدى الصيدليات وسط الناصرية، وتسببت بإصابة مواطن وخسائر مادية كبيرة".

أما في بغداد، فقد أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، داخل مكب نفايات على طريق قناة الجيش شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية مقطعة داخل أكياس ومرمية داخل حاوية نفايات في الشارع الخدمي المحاذي لشارع القناة".

ولفت إلى أنه "تم رفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة في محاولة للوصول الى الجناة".