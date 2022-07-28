مقتل منتسب في وزارة الدفاع ومصرع شاب وإصابة 6 بحوادث متفرقة في ثلاث محافظات

شفق نيوز / أفادت ثلاثة مصادر أمنية، مساء الخميس، بمصرع شاب وإصابة ستة آخرين نتيجة حواث متفرقة، من بينها نزاع عشائري، في ثلاث محافظات عراقية.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً تطور إلى استخدام الأسلحة في إحدى مناطق قضاء الزبير شمالي محافظة البصرة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص من طرفي النزاع، بعضهم في حالة خطرة".

وأضاف المصدر، أن "مجهولين أقدموا مساء اليوم، على قتل منتسب في وزارة الدفاع، ضمن ناحية اللطيف ضمن منطقة كرمة علي بمحافظة البصرة".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "رمانة هجومية انفجرت على منزل ضمن منطقة العبيدي شرق العاصمة بغداد، دون وقوع أي إصابات، وأن المعلومات تشيير إلى أن الحادث عشائرياً".

إلى ذلك، أوضح مصدر ثالث في نينوى، أن "شاباً في العشرينات من عمره يعمل في تسليك وصيانة أسلاك الكهرباء الخاصة بالمولدات الأهلية، لقي مصرعه مساء اليوم، بعد أن تعرض لصعقة أثناء العمل، في الحي العربي بالجانب الأيمن من مدينة الموصل".