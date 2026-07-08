حوادث دهس وانتحار وصعق كهربائي تودي بحياة ثلاثة أشخاص في بغداد

شفق نيوز - بغداد

سجلت العاصمة بغداد حوادث مختلفة في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

ولقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة حمل كبيرة (صهريج) في منطقة "شبع مجمان" التابعة لقضاء المشاهدة شمالي بغداد.

وبحسب مصدر أمني في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن القوات الأمنية فرضت طوقاً على مكان الحادث، واعتقلت السائق المتسبب بالدهس واحتجزته تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي حادث آخر، أفاد المصدر بأن فتاة من مواليد عام 2010 أقدمت على الانتحار شنقاً باستخدام "شال نسائي" داخل غرفة منزلها في منطقة "المعالف" جنوب غربي العاصمة. وأضاف أنه تم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشر فريق جنائي متخصص بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة.

وفي السياق ذاته، لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تواجده بالقرب من أحد المواكب الحسينية في منطقة "الأمين" شرقي بغداد. وعقب الحادث، طلب ذوو المتوفى تسجيل شكوى قانونية ضد صاحب الموكب أمام القوات الأمنية التي هرعت إلى المكان، حيث جرى اعتقاله وإيداعه الحبس على ذمة التحقيق.