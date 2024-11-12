حوادث دامية في جنوب العراق.. مقتل شخصين بكمين وطفل يفقد حياته بعبث سلاح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص إثر كمين مسلح جنوبي مدينة الناصرية، والعثور على جثة شاب في قضاء سوق الشيوخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "خلافات على قطعة أرض أدت إلى مقتل شخص في منطقة الإسكان الصناعي، حيث نصب أبناء عمومته كميناً مسلحاً له وأنهوا حياته على الفور"، مشيراً إلى أن "الجناة فروا إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية عثرت أيضاً على جثة شاب في العشرينيات من عمره في منطقة خنيطلة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، موضحاً أنه لم يتم تحديد دوافع الوفاة بعد، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي محافظة ميسان جنوبي العراق أيضاً، قتل فتى يبلغ من العمر 10 سنوات داخل منزله في ناحية علي الشرقي شمال المحافظة نتيجة العبث بسلاح من نوع (بندقية صيد).