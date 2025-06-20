حمولتها متفجرة ووجهتها مجهولة.. "المسيرات الجانحة" تثير قلقاً عراقياً

شفق نيوز/ حذّر خبير الطيران فارس الجوراني، يوم الجمعة، من المخاطر الكبيرة التي تشكلها الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة غير المسيطر عليها على العراق، مشيرًا إلى أنها تُعد من المقذوفات التي تتخذ مسارات غير منتظمة، ما يجعل اعتراضها يشكل تهديدًا إضافيًا للمناطق المأهولة بالسكان.

وقال الجوراني لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة تختلف عن المقذوفات التقليدية بكونها تسلك مسارات عشوائية وغير ثابتة، وهو ما يصعّب من عملية التصدي لها أو إسقاطها دون التسبب بأضرار جانبية".

وأضاف، أن "اعتراض هذه المقذوفات قد يؤدي إلى سقوطها في أماكن مأهولة، ولاسيما إذا كانت محمّلة بمواد شديدة الانفجار، ما يجعلها مصدر تهديد حقيقي للأمن المدني".

وبيّن الخبير، أن "مثل هذه الهجمات، حتى إن لم تكن موجهة بشكل دقيق، قد تؤثر بشكل مباشر على التجمعات السكانية، نظراً لطبيعة حركتها العشوائية وحمولتها الخطرة".

ويوم الخميس، أفاد قائمقام قضاء دوكان في محافظة السليمانية، سيروان سرحد، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في إحدى المناطق الزراعية بناحية "بنگرد" التابعة للقضاء، دون وقوع أضرار بشرية.

وقبلها أفاد مصدر أمني في نينوى، بسقوط طائرة مسيّرة يُرجح أنها إيرانية الصنع، في ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوّقت الموقع بالكامل.