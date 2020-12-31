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حملة أمنية "كبرى" في الانبار تقضي على ظاهرة اطلاق العيارات النارية

Category: أمـن

Date: 2020-12-31T17:23:21+0000
حملة أمنية "كبرى" في الانبار تقضي على ظاهرة اطلاق العيارات النارية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الانبار، يوم الخميس، عن تنفيذها حملة "كبرى" لمحاسبة مطلقي العيارات النارية في المحافظة، في وقت أكد قائد الشرطة "القضاء على الظاهرة".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية المختصة أجرت حملة كبرى لمحاسبة ومتابعة مطلقي العيارات النارية على ضوء توجيهات وزير الداخلية العراقية، عثمان الغانمي"، مبيناً أن "الحملة أجريت لمتابعة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي، ومحاسبتهم وفق أحكام المادة 495 ثانية من قانون العقوبات العراقي، والقرار 57 لسنة 1892 وفق أحكام المادة 24 ثانية من قانون الأسلحة رقم 51، والمادة 2/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن مصادرة الاسلحة غير المرخصة".

وأشار البيان، إلى أن "وزارة الداخلية العراقية أوعزت بتقديم كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وترويعهم إلى القضاء، لينال جزاءه ويكون عبرة لغيره ممن يحاولون الإخلال بأمن البلاد".

وأكد البيان، على "استمرار حملات التوعية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لإنهاء هذه الظاهرة الخطرة".

بدوره أكد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "تم القضاء على هذه الظاهرة في عموم اقضية ونواحي محافظة الانبار"، مشيراً إلى "فرض هيبة الدولة والقانون نتيجة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في المحافظة".

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