حملة ليلية تطيح بعشرات تجار المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة، بينها اعتقال 29 تاجر مخدرات وانقاذ شاب من محاولة انتحار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقتحموا منزلاً في قرية خماس بقضاء قلعة سكر، وقاموا بسرقة مبلغ 21 مليون دينار، ومصوغات ذهبية وموبايل وسلاح ناري"، لافتا إلى ان "العائلة كانت في سفر لزيارة العتبات المقدسة".

وأضاف المصدر، كما ان "حريقاً نشب في منزل بمنطقة حي الحكيم في قضاء الناصرية مركز المحافظة، حيث أضرم أشخاص النار بمنزل مقربين منهم نتيجة خلاف سابق بسبب علاقة مصاهرة".

ولفت المصدر ايضا، إلى ان "قوة امنية من حماية الطرق الخارجية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة مع قوة تابعة لجهاز مكافحة المتفجرات، حيث كانت العبوة مزروعة قرب مجسر البطحاء -ناصرية على الطريق الدولي السريع، وتتكون من أنبوب حديدي بطول 25 سم بقطر 3 انش في داخلها مادة سي فور مع قداحة كهربائية مربوطة على التوالي بفتيل وبطارية دراجة، حيث تم تفجير العبوة من قبل خبير المتفجرات تحت السيطرة".

إلى ذلك،"اطاحت قوة امنية بـ (29) متهما من المطلوبين بقضايا المخدرات بمناطق متفرقة من المحافظة وبحوزتهم 1000 قرص مخدر وكمية من مادة الكريستال المخدرة وكذلك ادوات تستخدم لتعاطي المخدرات، حيث تم توقيفهم وفق احكام المادتين 28 و32 مخدرات".

فيما تمكنت القوات الامنية من انقاذ شاب يبلغ من العمر (15) عاماً، حيث القى بنفسه من أعلى جسر الحضارات على نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.