حملة في ديالى لملاحقة مهربي العملة عبر الحدود

شفق نيوز/ كشف مصدر امني رفيع في ديالى، يوم الاثنين، عن تكثيف اجراءات ملاحقة مهربي العملة عبر الطرق الخارجية والمنافذ المؤدية الى الحدود الايرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية بدأت بخطة واسعة لملاحقة تهريب العملة عبر الطرق الخارجية الى خارج المحافظة والحدود الايرانية".

وبين ان "الخطة شملت تعزيز القوات الامنية ونقاط التفتيش في الطرق الخارجية مع المحافظات المجاورة وتكثيف التشكيلات الامنية في منفذ مندلي الحدودي مع ايران ونشر دوريات لمراقبة الممرات والمنافذ المؤدية الى خارج المحافظة".

واضاف ان "الخطة انطلقت بتوجيهات امنية عليا تزامنا مع ارتفاع اسعار صرف الدولار وتزايد اعمال تهريبه الى خارج البلاد".

ومنذ نحو ثلاثة أشهر شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي ارتفاعاً تدريجياً حيث بلغت خلال الأيام الأخيرة ذروتها إذ بلغ سعر الدولار أكثر من 1650 ديناراً عراقياً.