حملة عسكرية لتجريف جزرات دجلة في نينوى.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بتنفيذ الجيش العراقي حملة لتجريف الجزرات النهرية في نهر دجلة لمنع عودة الخلايا النائمة من عناصر تنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من فرقة المشاة السادسة عشر/ لواء المشاة الخامس والسبعون للجيش باشرت، اليوم، بتجريف حوائج النهر (الجزرات النهرية) في قرى قبر العبد والعريجة والبوسيف"، مبيناً أن "الحملة تضمنت تجريف وتنظيف وحرق ماتبقى من تلك الجزرات".

وأوضح أن العملية تأتي من أجل "تجفيف منابع الإرهاب ومنع الخلايا النائمة من العودة".

وتواصل قوات من الجيش، منذ أشهر، أعمال تجريف الجزرات النهرية في نهر دجلة لمنع عناصر تنظيم داعش من استخدامها كمخابئ لهم.