سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حملة عسكرية لتجريف جزرات دجلة في نينوى.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T09:12:37+0000
حملة عسكرية لتجريف جزرات دجلة في نينوى.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بتنفيذ الجيش العراقي حملة لتجريف الجزرات النهرية في نهر دجلة لمنع عودة الخلايا النائمة من عناصر تنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من فرقة المشاة السادسة عشر/ لواء المشاة الخامس والسبعون للجيش باشرت، اليوم، بتجريف حوائج النهر  (الجزرات النهرية) في  قرى قبر العبد والعريجة والبوسيف"، مبيناً أن "الحملة تضمنت تجريف وتنظيف وحرق ماتبقى من تلك الجزرات".  

وأوضح أن العملية تأتي من أجل "تجفيف منابع الإرهاب ومنع الخلايا النائمة من العودة".

وتواصل قوات من الجيش، منذ أشهر، أعمال تجريف الجزرات النهرية في نهر دجلة لمنع عناصر تنظيم داعش من استخدامها كمخابئ لهم.

related

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

Date: 2020-10-19 05:43:59
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

بمشاركة طيران دولي.. قتلى من داعش بعملية عسكرية للجيش العراقي قرب الموصل (صور)

Date: 2021-03-09 06:49:58
بمشاركة طيران دولي.. قتلى من داعش بعملية عسكرية للجيش العراقي قرب الموصل (صور)

الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال اطراف فيديو التحرش الجنسي

Date: 2019-05-31 13:48:29
الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال اطراف فيديو التحرش الجنسي

الموصل.. ضبط أطنان "كبريت" تستخدم في صناعة العبوات واعتقال "ارهابيين" اثنين

Date: 2021-06-02 10:31:57
الموصل.. ضبط أطنان "كبريت" تستخدم في صناعة العبوات واعتقال "ارهابيين" اثنين

إنطلاق عملية "علي ولي الله" لتطهير قرى وتلال جنوب الموصل

Date: 2021-05-03 06:20:18
إنطلاق عملية "علي ولي الله" لتطهير قرى وتلال جنوب الموصل

صور .. مصرع وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث بالموصل وكلار وأربيل

Date: 2021-02-17 09:04:33
صور .. مصرع وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث بالموصل وكلار وأربيل

رفع أنقاض بناية بالموصل والعثور على مفاجأة تحتها

Date: 2021-04-02 11:47:44
رفع أنقاض بناية بالموصل والعثور على مفاجأة تحتها

هجوم بقذائف الهاون يستهدف ثكنة للجيش العراقي غربي الأنبار

Date: 2021-04-18 21:15:55
هجوم بقذائف الهاون يستهدف ثكنة للجيش العراقي غربي الأنبار