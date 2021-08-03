حملة ضد السلاح غير المرخص والسيارات المظللة في كلار

شفق نيوز/اطلقت مديرية شرطة كرميان حملة واسعة في قضاء كلار لمنع ومحاسبة حاملي السلاح غير المرخص واصحاب السيارات المضللة الزجاج.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في المديرية المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارز شرطة كرميان والاجهزة الساندة شرعت بحملة واسعة في قضاء كلار لمحاسبة أصحاب السيارات ذات الزجاج المظلل ومنع حمل السلاح غير المرخص.

واضاف ان الهدف من الحملة فرض سلطة القانون ومنع حمل السلاح دون تراخيص رسمية وامنية لتعزيز الامن والاستقرار المدني الى جانب تطبيق القوانين المرورية التي تحظر سير السيارات المظللة الزجاج.

واكد ان الحملة مستمرة وحققت نتائج ايجابية وسط تعاون المواطنين مع اجهزة الشرطة.