حملة إبعاد العمالة الأجنبية تتواصل.. عمليات بغداد تطلق حملة أمنية واسعة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، أنها اعتقلت عدداً من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعض المطلوبين بقضايا مختلفة بعملية أمنية واسعة في مناطق العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "أطلقت ممارسات أمنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مختلف قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة".

وأضافت أن "هذه الممارسة أسفرت عن إلقاء القبض على 35 متهماً، بينهم 15 متهماً بحيازة السلاح غير المرخص، فضلاً عن أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، كما أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المختلفة غير المرخصة".

وأكدت القيادة، بحسب البيان، أن الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة.