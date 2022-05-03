حملة امنية "كبرى" في جنوبي ميسان على خلفية نزاع عشائري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة أمنية وصفتها بالكبرى جنوبي المحافظة، على خلفية مقتل شيخ عشيرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قيادتيّ عمليات ميسان، وشرطة المحافظة أشرفتا على انتشار قوات من أقسام الشرطة المختصة ومديرية شؤون الأفواج وفوج ميسان التكتيكي بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي والاجهزة الامنية والاستخبارية في المحافظة بتشكيلاتها القتالية، في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة.

وبينت ان القوات قامت بتنفيذ عملية امنية كبرى على اثر مقتل احد المواطنين بسبب خلاف عشائري سابق، مشيرة الى أن هذه العملية جاءت بهدف "فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتفتيش الأحياء والمناطق الزراعية ومداهمة منازل الجناة المتورطين بجريمة القتل".

واكدت ان العملية "مستمرة لحين تحقيق اهدافها والقاء القبض على الجناة والمطلوبين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وليلة أمس الاثنين، أبلغ مصدر امني في ميسان، بأن "مسلحين يستقلون عجلة صالون اقدموا على قتل الشيخ محمد الفيصلي في قضاء قلعة صالح شمالي محافظة ميسان".

وبين ان "الجناة استهدفوا المجنى عليه اثناء تواجده قرب باب منزله"، مشيرا الى ان "سبب الهجوم يعود لوجود ثأر عشائري بين عشيرة المجنى عليه وعشيرة الجناة"، مضيفا ان "توتراً أمنياً يشهده حاليا قضاء قلعة صالح بين الطرفين بعد وقوع حادث القتل".

ولاحقاً أفاد مصدر أمني، "بوصول قوات امنية وصلت لقضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان لفرض السيطرة فيه على خلفية التوتر الأمني نتيجة مقتل الشيخ محمد الفصيلي"، لافتا إلى أن "أهالي المجنى عليه أقدموا على حرق احد البساتين العائدة للجناة".

وأضاف المصدر، ان "ذوي الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة داخل اهوار القضاء، لغرض الاختباء".