حملة "المحتوى الهابط".. توقيف البلوغر "دودو الجميل" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على البلوغر المعروفة باسم "دودو الجميل"، على خلفية نشرها محتوى أثار جدلاً واسعاً بين الأهالي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقيف جاء بعد موجة انتقادات طالت المحتوى الذي تقدمه البلوغر، والذي وصفه كثيرون بأنه مخالف للذوق العام ويتعارض مع القيم والتقاليد الاجتماعية السائدة في المحافظة".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية لم تصدر بعد بياناً رسمياً بشأن ملابسات التوقيف أو طبيعة التهم الموجهة، في وقت تتواصل فيه حملات ملاحقة مكافحة المحتوى الهابط في عدد من المحافظات العراقية".