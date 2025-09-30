حملة "المحتوى الهابط".. الداخلية العراقية تتخذ إجراءات قانونية بحق "محمد الأمير"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو (الدكتور محمد الأمير)، صاحب مركز (غراند سمارة)".

وبينت أن هذا الإجراء يأتي على خلفية "قيامه بنشر محتوى يُعد مخلّاً بالحياء والآداب العامة".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استبدال اسم لجنة "المحتوى الهابط" بمصطلح لجنة "مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة".