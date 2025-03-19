حملة "المحتوى الهابط".. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج "عزيزة الكَاع"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل لجنة "محتوى الهابط" في الوزارة، بحق برنامج يُعرض على إحدى القنوات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بسبب "برامج خادشة للحياء والذوق العام في الشهر الفضيل، تم توجيه كتاب إلى هيئة الإعلام والاتصالات بضرورة إيقاف برنامج (عزيزة الكاع) الذي يقدم في هذا الشهر والذي تعرضه إحدى القنوات العراقية".

ولفتت إلى أن "هذا البرنامج بمستوى من الانحدار والهبوط لا يتناسب مع القيم الأخلاقية والذوق العام للأسرة العراقية ونحن في شهر رمضان الكريم".

وطالبت الوزارة، من الهيئة "اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق القناة وإيقاف عرض البرنامج استناداً لأحكام المادة 103 ثانياً من الدستور".

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، طالب النائب زهير شهيد عبد الله الفتلاوي، بإيقاف البرنامج "استناداً للمادة (103 ثانياً) من الدستور، من خلال الاطلاع على محتوى برنامج (عزيزة الكاع الذي تعرضه قناة فضائية) وما يمثله هذا البرنامج من مستوى الانحدار والهبوط الذي لا يتناسب مع القيم الأخلاقية والذوق العام لمجتمعنا العراقي ونحن في شهر رمضان المبارك".