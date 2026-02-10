حملة "المحتوى الهابط".. الحبس ثلاثة أشهر لـ"سجى الطيار"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق عارضة الملابس المدعوة "سجى الطيار" وذلك في إطار حملة مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة "المحتوى الهابط".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل لجنة متابعة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، صدر حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق عارضة الملابس المدعوة سجى الطيار، على خلفية قيامها بنشر محتوى مخالف للذوق العام".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، أعلن في 30 أيلول/ سبتمبر 2025، "إصدار 38 أمر قبض بحق أصحاب المحتويات المخلة بالحياء والآداب العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مبيناً أن "هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع، وأن إجراءات وزارة الداخلية حاسمة، والقضاء متعاون جداً".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، استبدال اسم لجنة "المحتوى الهابط" بمصطلح لجنة "مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة".

ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها "محتوى هابطاً" لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقاً لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.

لكن في المقابل، يحذر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.