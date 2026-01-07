حملة المحتوى الهابط.. اعتقال "مصطفى الأسدي" الحبس 3 أشهر لـ"جوانا علي"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال التيك توكر مصطفى الأسدي، والحكم بسجن المدعوة جوانا، وذلك ضمن الإجراءات القانونية بتهم المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل لجنة متابعة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض بحق التيك توكر مصطفى الأسدي"

وأضاف المصدر أنه "تم الحكم على المدعوة جوانا علي، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة نشر المحتوى الهابط".

وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقبة "جوان" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم القبض على المدعوة (زهراء علي) الملقبة بـ(جوان)".

وأضاف أن "الإجراءات جاءت بعد قيامها بنشر محتوى هابط ومخالف للآداب العامة على مواقع التواصل الإجتماعي".