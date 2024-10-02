حملة اعتقالات لسوريين في محافظة عراقية احتفلوا باغتيال "نصرالله"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة كربلاء، يوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية اعتقلت 44 شخصاً من الجنسية السورية يعملون في المحافظة، لإقامتهم احتفالاً باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة قادت الأجهزة الأمنية إلى الاعتقال بينهم ست نساء بتهمة تنظيم الاحتفال، وأن غالبية المعتقلين يعملون في مقاهٍ ومطاعم وفنادق في وصالونات نسائية وسط مدينة كربلاء"، مرجحاً أن الاعتقال تم وفق المادة 372/ والتي تنص في الفقرة الخامسة منها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 300 دينار، كل من أهان علناً رمزاً أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية".

وكانت عملية اغتيال نصرالله عبر غارة اسرائيلية، قوبلت بشجب على مستوى سياسي وشعبي في العراق، لما يتمتع به الزعيم الشيعي اللبناني بشعبية في الأوساط العراقية لاسيما الشيعية منها.

وفتح العراق أبوابه لمئات من اللبنانيين النازحين بخاصة من مناطق الجنوب جراء المعارك القائمة مع إسرائيل، كما استقبلت مستشفياته الجرحى، وأوعزت السلطات في بغداد بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.