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حملة اعتقالات تطال عشرات الموظفين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-24T08:01:34+0000
حملة اعتقالات تطال عشرات الموظفين في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى عن حملات اعتقالات مباغتة وسرية نفذتها قوات خاصة طالت عشرات الموظفين بتهم الفساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات خاصة وخلال الـ72 ساعة الماضية وبناء على أوامر من محاكم النزاهة اعتقلت عشرات الموظفين بتهم الفساد واحالتهم الى التحقيق فيما أطلقت سراح قسما منهم بكفالات ضامنة لحين اكتمال التحقيقات اللازمة.

واكد المصدر ان غالبية الاعتقالات طالت موظفين في الكهرباء والزراعة ودوائر أخرى، وأن حملة الاعتقالات بتهم الفساد مستمرة.

وأطلق نواب وناشطون وأوساط شعبية نداءات للحكومة الاتحادية ولجان ودوائر النزاهة بفتح تحقيقات نزيهة وشفافة حيال ملفات فساد كبيرة تشهدها دوائر ديالى بسبب الحصانات الحزبية وسطوة السلاح فوق القانون وفرض فيتو منع الإقالة والاستبدال للكثير من المديرين في ديالى

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