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حملة اعتقالات تطال تجار في الناصرية ومدير "نركال" بالموصل

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T20:49:49+0000
حملة اعتقالات تطال تجار في الناصرية ومدير "نركال" بالموصل

شفق نيوز / اعتقلت القوات الأمنية، يوم الأربعاء، عددا من التجار في محافظتي نينوى وذي قار، بينهم مدير قطاع "نركال" البلدي في الموصل، بتهمة تلاعب بالأسعار وابتزاز ورشى.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز ، أن "جهاز الأمن الوطني اعتقل مدير قطاع (نركال) البلدي، التابع لبلدية الموصل، بقضية نزاهة (ابتزاز ورشوة)".

وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد اعتراف موظف في ذات القطاع، قد تم اعتقاله ايضاً بوقت سابق، وعلى ضوء اعترفاته صدرت مذكرة قضائية بحق مدير القطاع".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة للجريمة الاقتصادية، قامت باعتقال 8 تجار وسط مدينة الناصرية، لتسببهم بارتفاع أسعار السوق المحلية".

وبين المصدر ،أن "المتهمين قيد التحقيق حاليا، فيما سيتم عرضهم على قاضي التحقيق يوم الخميس لتقرير مصيرهم".

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